إعدام اثنين استدرجا صديقهما وقتلاه وألقيا جثته فى الترعة بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، اليوم- برئاسة المستشار بهاء الدين المُرى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبدالرازق، الحكم بإعدام اثنين من المتهمين قاموا باستدراج وقتل سائق توك توك لسرقة المركبة الخاصة به وإلقاء جثته بأحد الترع وظلت مختفية لمدة 21 يوما، وظهرت فى حالة تعفن رمي بعدما علقت بأحد المواسير بالترعة ، وكشفت التحريات قيام صديقه وآخر باستدراجه وقتله لسرقة مركبة التوك توك التي يعمل عليها.



وكان المحامي العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، أحال كلا من عمرو ر ال 29 سنة، ومقيم بالبدالة بمركز المنصورة، ومحمد س ال 19 سنة- سائق توك توك ومقيم بجديلة ثان المنصورة، بدائرة مركز المنصورة ، لمحكمة جنايات المنصورة، لأنهما قتلا المجني عليه كريم أشرف محمد إ عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا عزما التخلص من المجني عليه فخنقه الأول برباط وأحكمه ليسجياه أرضا وعاجله المتهم الثاني بضربات بواسطة أداة «حجر» برأسه غير مرة حتى دان طيعا لبطشهما وألقيا بحمل جسده بأحد المصارف لیستوثقا من وفاته محدثین به الإصابات الموصوفة بشهادة الطبيب الشرعي وما أورده بتقريره إلى أن فاضت روحه ، وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة











