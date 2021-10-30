أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار خفيفة على القاهرة

كتب عمرو دويدار

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

الأرصاد: سحب رعدية على السواحل الغربية وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على القاهرة

التعليم تقرر استبعاد طلاب من مدرستهم بسبب فيديو ينافى تقاليد المجتمع

وزير الرى: محدودية الموارد والزيادة السكانية مشكلات تواجه قطاع المياه بمصر

القوى العاملة تعلن عن توفير 237 فرصة عمل بالقاهرة بمرتبات من 2500 لـ7000 جنيه