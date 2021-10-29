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تفاصيل أول امتحان للصف الرابع الابتدائى.. اعرف أكثر

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 03:44 م
تفاصيل أول امتحان للصف الرابع الابتدائى.. اعرف أكثر وزارة التربية والتعليم - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط وآليات عقد أول امتحان الصف الرابع الابتدائى فى التقييم الجديد، نقدم فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن اختبار الطلاب.
 
ـ لن يؤدى الطلاب فى الترم الأول امتحان يوم 9 نوفمبر المقبل.
 
ـ تم دمج امتحانى شهرى أكتوبر ونوفمبر معا.
 
ـ يعقد الامتحان المستهدف نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر المقبل.
 
ـ الامتحان يعقد فيما درسه الطالب منذ بداية العام الدراسى.
 
ـ الامتحان يعقد على مستوى المدرسة.
 
ـ يتم الامتحان تحت إشراف المعلم.
 
ـ يحصل المعلم على نسخة من الامتحان من منصة إلكترونية.
 
ـ يعقد امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول فى موعده.
 
ـ يتم حساب الاجتياز من خلال المتوسط الحسابى لمجموع درجاته لكل فصل دراسي.
 
ـ تحسب مجموع درجات الفصل الدراسى الأول + مجموع درجات الفصل الدراسى الثانى مقسمة على 2.
 
ـ الامتحانات هدفها قياس نواتج التعلم.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الصف الرابع الابتدائي

ضوابط عقد امتحان الصف الرابع الابتدائي

دمج امتحانى الشهرين للرابع الابتدائى

اخبار مصرج

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