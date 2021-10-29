"الصحة" تحذر من استخدام السيدات للهرمونات: ترفع مخاطر الإصابة بالسرطان

وليد عبد السلام

طالبت وزارة الصحة والسكان السيدات بتقليل استخدام الهرمونات لفترات طويلة، مؤكدة أن ذلك يؤدى إلى مخاطر الاصابة بسرطان الثدى.

وقامت مبادرة الرئيس للكشف عن سرطان الثدى بإجراء 147 ألفا و28 فحصا بالأشعة، بالإضافة إلى سحب 8 آلاف و229 عينة أورام لتحليلها، وذلك على مدار عامين منذ تنفيذ المبادرة.

جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لصحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدى أثمرت عن الاكتشاف المبكر لـ4 آلاف و165 حالة مصابة بسرطان الثدي، وتم علاجهن بالمجان، كما تم تقديم العلاج بالمجان لإجمالي 33 ألف حالة مصابة بأورام الثدي، شملت مصابات من أعوام سابقة وتم إدراجهن في المبادرة بعد إطلاقها .

المبادرة ساهمت في انخفاض معدل الحالات المتأخرة بنسبة 50٪؜ بعد إطلاق المبادرة، حيث إن نسبة اكتشاف الحالات في المراحل الثالثة والرابعة من المرض بلغت 58.5% قبل؜ إطلاق المبادرة، بينما انخفضت نسبة اكتشاف الحالات المتأخرة من المرض بعد إطلاق المبادرة لتصل إلى 29.6٪؜.