قلة النوم قد تتسبب فى زيادة الوزن وأمراض القلب.. اعرف التفاصيل

فاطمة ياسر

الجسم يحتاج للراحة التى يحصل عليها خلال النوم، وعند فقدان عدد الساعات التى يجب على الشخص الحصول عليها لإمداد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط فى اليوم التالى، يتأثر الجسم بشكل سلبى.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع "healthline" أن الجسم يحتاج للحصول على قسط جيد من النوم، ويكون 7 إلى 9 ساعات يوميا، وعند التعرض لنسبة أقل من ذلك تزداد فرص تعرض الشخص للإصابة بالعديد من الأمراض، ومنها:

- أمراض الجهاز العصبى والإصابة بالاكتئاب:

جهازك العصبى يتعرض للعديد من المشاكل حال عدم شعوره بالراحة، فقلة النوم أو الإصابة بالأرق، تتسبب فى عدم قدرتك على التركيز، فأثناء النوم تتشكل مسارات بين الخلايا العصبية فى المخ والتى تساعد على تذكر المعلومات الجديدة التى نتعلمها، ويتسبب قلة النوم إلى الإصابة بإرهاق المخ وقدم قدرتها على القيام بمهامها، ويزداد لديك الشعور بالقلق والتوتر والاكتئاب، لذا عليك تجنب هذه الأمور السلبية، وأخذ القسط الكافى من النوم.

- ضعف الجهاز المناعى:

أثناء النوم ينتج جهازك المناعى مواد واقية ومقاومة للعدوى مثل الأجسام المضادة والسيتوكينات، وتستخدم هذه المواد لمكافحة الإصابة بأى مرض فيروسى أو بكتيرى، ويتسبب منع جسمك من النوم فى تعرض الجهاز المناعى للضعف وزيادة فرص الإصابة بالعديد من الأمراض فيروسية أو بكتيرية، وأيضا يزداد خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة كالسكر والقلب.

- زيادة الوزن:

إلى جانب تناول الكثير من الطعام وعدم ممارسة الرياضة فإن الحرمان من النوم عامل خطر لزيادة الوزن والسمنة، فيؤثر النوم على مستويات هرمونى اللبتين والجريلين، اللذين يتحكمان فى الشعور بالجوع والامتلاء، ويخبر اللبتين عقلك بأن لديك ما يكفى من الطعام، فبدون نوم كافٍ يقلل دماغك من هرمون الليبتين ويزيد هرمون الجريلين، وهو منبه للشهية، لذا تزداد رغبتك فى تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، ما يتسببب فى زيادة وزنك.

- الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية:

يؤثر النوم على العمليات التى من دورها الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، بما فى ذلك التى تؤثر على نسبة السكر فى الدم وضغط الدم ومستويات الالتهاب، كما أنه يلعب دورًا حيويًا فى قدرة الجسم على التئام وإصلاح الأوعية الدموية والقلب، عدم أخذ القسط الكافى يزيد فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.