اليوم السابع
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الجمعة، 29 أكتوبر 2021 03:45 م
أكرم القصاص
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دراسة: الاختلاط مع غير المُلقحين يعرضك لخطر الإصابة بحوالى 20 مرة بكورونا

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 03:00 م
دراسة: الاختلاط مع غير المُلقحين يعرضك لخطر الإصابة بحوالى 20 مرة بكورونا أهمية الحصول على تطعيمات كورونا
ندى سليم

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كشفت دراسة أسترالية صادرة عن وزارة الصحة الفيكتورية، عن مخاطر التعامل مع الأشخاص غير الملقحين بتطعيمات فيروس كورونا، ومدى تأثير ذلك على نشر العدوى بين الآخرين، حيث تبين أن تواجدك مع صديق أو شخص ما غير حاصل على أية جرعات من لقاحات كورونا، يعرضك لخطر الإصابة بحوالي 20 مرة ، طبقا لما ورد في موقع "ميديكال إكسبريس". 

 
وأشار الباحثون إلى دور اللقاحات فى خفض احتمالية الإصابة بالعدوى ونشرها بين الآخرين، لذلك يفضل تجنب الاختلاط مع شخص لم يتلق جرعات التطعيم، حتى تخفض خطر تعرضك للعدوى.
 
وجدت التقارير الأخيرة من وزارة الصحة الفيكتورية أن الأشخاص غير الملقحين أكثر عرضة للإصابة بـفيروس كورونا، بما يقارب عشر مرات من الأشخاص الذين تم تطعيمهم، كما أكد الباحثون أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أقل عرضة لنقل المرض حتى لو أصيبوا بالعدوى، فى ظل متغيرات كورونا الناشئة. 
 
 
وتوصل الباحثون  إلى أهمية عدم الاختلاط مع غير الملقحين بتطعيمات فيروس كورونا،  حتى يتم تقليل الخطر بمقدار 20 ضعفًا، مع الأخذ بالاعتبار العديد من العوامل، بما في ذلك نوع اللقاح والوقت منذ التطعيم. 
 
وأكدت الدراسة أن التطعيم ضد فيروس كورونا يوفر لك انخفاضًا بمقدار عشرة أضعاف من العدوى، مشيرة أن تناول الطعام في مطعم مُطعَّم بالكامل والعمل في مكان عمل مُلقح بالكامل يمثل خطرًا أقل بكثير للإصابة بالعدوى، وقد يكون ارتداء الأقنعة وسيلة هامة للتعامل مع هؤلاء الأشخاص لتجنب الإصابة أيضًا.

كورونا

فيروس كورونا

اخبار كورونا

تطعيمات كورونا

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