الأرصاد: السواحل الشمالية وشمال الدلتا على موعد مع أمطار غزيرة تمتد للقاهرة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية وشمال الدلتا على موعد أمطار متوسطة إلى غزيرة الليلة.



وتشير أخر إصدارات النماذج العدادية إلى التيار النفاث الذى يعمل سحب الرطوبة من المنطقة الاستوائية مع زيادة نسب الرطوبة فى طبقات الجو العليا الذى يعمل على تكاثر السحب تطورها.



كما تشهد مناطق الوجه البحرى أمطارا متفاوتة الشدة تمتد إلى القاهرة وتستمر الحالة الماطرة خلال الليل ويوم السبت.