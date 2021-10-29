اعرف أضرار الإفراط فى تناول الموز على صحتك.. منها الصداع النصفى

نهير عبد النبى

يعتبر الموز من أبرز أنواع الفواكه التى يفضلها الكثيرون وخصوصا الأطفال، نظرا لمذاقه الطيب، فضلا عن ذلك يحتوى الموز على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم، وحسب ما ذكره موقع eatthis رغم أن الموز يحتوى على فيتامينات وعناصر مهمة للجسم ولكن الإفراط فى تناوله يسبب مشاكل عديدة أبرزها:

1:زيادة الوزن



قد تعتقد أن محتوى الألياف في الموز يمكن أن يساعدك على البقاء ممتلئًا وفقدان الوزن ، ولكن إذا كنت تتناول هذه الفاكهة أكثر من اللازم ، فإن ذلك لا يساعدك على تحقيق أى أهداف تتعلق بفقدان الوزن.

لأن الكمية العالية من السكر الموجودة في الموز تشجع على زيادة الوزن ، وإذا كنت تخطط لتناول الكثير من هذه الفاكهة ، فتوقع أن ترى زيادة محيط الخصر لديك.

2: ارتفاع نسبة السكر في الدم

في حين أن مرضى السكري يمكن أن يتناولوا الموز بين الحين والآخر، فإن تناول الكثير من الموز يمكن أن يسبب بعض المشاكل الصحية الخطيرة.

3: قد تصاب بفرط بوتاسيوم الدم



لقد سمع الجميع أن الموز يوفر مصدرًا كبيرًا للبوتاسيوم ، ولكن حتى المغذيات الكبيرة بكميات خاطئة يمكن أن تسبب بعض الضرر الحقيقي، فالإفراط فى تناول الموز يمكن أن يؤدى إلى الإصابة بفرط بوتاسيوم الدم ، وهي حالة تضعف وظيفة الخلايا العصبية والعضلية.

4:قد تعاني من تسوس الأسنان



أظهرت الدراسات أن الافراط فى تناول الموز يمكن أن يضر أسنانك أكثر من الشوكولاتة والعلكة السكرية.

5: قد تعاني من الإمساك



يحتوي الموز على كمية كبيرة من حمض التانيك المخزن داخل كل حصة في حين أن هذه المادة الكيميائية لن تفعل الكثير في الجرعات الصغيرة ، فإن الإفراط فى أكل الموز قد يؤدى إلى آثار جانبية خطيرة.

6:قد تصاب بالصداع النصفي



يحتوى الموز بعض المواد الكيميائية والمغذيات التى يمكن أن تسبب الصداع النصفى.