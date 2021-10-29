اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 أكتوبر 2021 12:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. التضامن: معدلات الفقر سجلت تراجعا فى 2019/2020 رغم كورونا

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التضامن: معدلات الفقر سجلت تراجعا فى 2019/2020 رغم كورونا وزارة التضامن - أرشيفية
كتب: عمرو دويدار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
 
آخر فرصة.. فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر صباح غد الجمعة إلكترونيا
 
بعد تطبيق التأمين الشامل.. الرعاية الصحية تعلن انتهاء "نفقة الدولة" بالأقصر
 
حقن 28 طفلا من مصابى الضمور العضلى بالعلاج الجينى ضمن مبادرة الرئيس
 
وزيرة التضامن: معدلات الفقر سجلت تراجعا فى مصر 2019/2020 رغم كورونا
 
التنمية المحلية: غلق 6488 محلا مخالفا للمواعيد الشتوية من 1 أكتوبر حتى الأمس
 
وزير التموين: سنخفض سعر الزيت بمجرد تراجع الأسعار العالمية
 
وزير التموين: سعر لتر الزيت 25 جنيها على بطاقات التموين اعتبارا من الغد
 
التموين: إضافة المواليد على بطاقات الدعم للفئات المستحقة من وزارة التضامن فقط
 
الأوقاف: تدريس قضايا التجديد بجميع مراكز الثقافة الإسلامية وإعداد محفظى القرآن
 

 


جامعه الازهر

التامين الشامل

الرعايه الصحيه

الاقصر

مصابى الضمور العضلى

وزيره التضامن

معدلات الفقر

فيروس كورونا

التنميه المحليه

وزير التموين

سعر الزيت

الاوقاف

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أخبار × 24 ساعة.. طرح "أطباق البيض" فى منافذ وزارة الزراعة الأحد بأسعار مخفضة

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. تخصيص 255 عيادة لعلاج طلاب المدارس المصابين بالسمنة والتقزم

السبت، 23 أكتوبر 2021 12:00 ص

أخبار 24 ساعة.. طرح كرتونة البيض فى المجمعات الاستهلاكية بسعر 49 جنيها

الأحد، 24 أكتوبر 2021 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. منع الطلاب والعاملين غير المطعمين من دخول الجامعات بعد 15 نوفمبر

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 12:00 ص

​أخبار× 24 ساعة.. إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 01:46 ص

​أخبار × 24 ساعة.. التعليم: اختبار 4 ابتدائى لنهاية الترم الأول فى موعده

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" توجه المعلمين بسرعة تلقى لقاح كورونا قبل 15 نوفمبر

الخميس، 28 أكتوبر 2021 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة