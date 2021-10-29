أخبار × 24 ساعة.. التضامن: معدلات الفقر سجلت تراجعا فى 2019/2020 رغم كورونا

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آخر فرصة.. فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر صباح غد الجمعة إلكترونيا
بعد تطبيق التأمين الشامل.. الرعاية الصحية تعلن انتهاء "نفقة الدولة" بالأقصر
حقن 28 طفلا من مصابى الضمور العضلى بالعلاج الجينى ضمن مبادرة الرئيس
وزيرة التضامن: معدلات الفقر سجلت تراجعا فى مصر 2019/2020 رغم كورونا
التنمية المحلية: غلق 6488 محلا مخالفا للمواعيد الشتوية من 1 أكتوبر حتى الأمس
وزير التموين: سنخفض سعر الزيت بمجرد تراجع الأسعار العالمية
وزير التموين: سعر لتر الزيت 25 جنيها على بطاقات التموين اعتبارا من الغد
التموين: إضافة المواليد على بطاقات الدعم للفئات المستحقة من وزارة التضامن فقط
الأوقاف: تدريس قضايا التجديد بجميع مراكز الثقافة الإسلامية وإعداد محفظى القرآن
الأوقاف تحذر من صفحات وهمية تنتحل اسمها.. وتؤكد: بث الشائعات صنع جماعات أهل الشر
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