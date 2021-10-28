وزير التموين: سعر لتر الزيت 25 جنيها على بطاقات التموين اعتبارا من الغد

كتب: محمد الأحمدى

قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، إن الدولة تزرع آلاف الأفدنة لإنتاج الفول الصويا ، لكن الأسعار مرتبطة بالسعر العالمى، والزيادات التضخمية ستحدث سواء كنا نستورد أو لا.

وتابع الوزير خلال مؤتمر صحفى: "يجب أن نعمم الحقائق التى تدور حولنا ونستوعبها والحوار حول كيفية استيعابها، موضحا أن هناك زيادة فى سعر الخامات وزيادة فى أسعار النقل، أما بالنسبة للقمح فهناك حوار مع وزارة الزراعة حول توريده وأسعاره وإن شاء الله ستكون سنة جيدة للمزارع المصرى.

وأضاف الوزير: "لدينا رصيد من السكر يغطينا حتى نصف فبراير المقبل، ولا يوجد لدينا حرج أو مشكلة فيه".

وأوضح أن الوزارة أخذت قرارا بزيادة سعر لتر الخليط للزيت ليصل إلى 25 جنيها، بدلا من 21 جنيها مؤكدا أن هذا السعر سيكون على بطاقة التموين اعتبارا من الغد.