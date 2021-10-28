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آخر فرصة.. فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر صباح غد الجمعة إلكترونيا

الخميس، 28 أكتوبر 2021 06:31 م
آخر فرصة.. فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر صباح غد الجمعة إلكترونيا جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أعلنت جامعة الأزهر أنه حرصًا من الجامعة على مصلحة طلابها المستجدين، وتحقيقًا لرغباتهم تقرر إعادة فتح باب التحويل بين الكليات، وكذلك للطلبة الذين تخلفوا عن التقديم للتنسيق العام الجامعى 2021 - 2022م وفق القواعد المنظمة لذلك بدءًا من صباح غد الجمعة الموافق 29 من أكتوبر حتى مساء يوم الأحد الموافق 31 من أكتوبر 2021م.

وأوضحت جامعة الأزهر أنه لا يمكن التحويل للكليات أو الشعب التي لها اختبارات قدرات، مضيفًا أن التحويل يكون من خلال الموقع الإلكتروني:

azu.edu.eg/azharsr


جامعة الازهر

الازهر الشريف

فتح باب التحويل

التحويل بين الكليات

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