وزير التموين: اكتشفنا بطاقات تموين بأسماء وزراء.. وتقنية جديدة لتلافى الأخطاء

كتب محمد الأحمدى

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه أثناء قيام الوزارة في عام 2019 بتنقية بطاقات التموين، تبين وجود بطاقات تموين بأسماء عدد من الوزراء.

جاء ذلك خلال تعليق لوزير التموين على واقعة اكتشاف بطاقة تموين باسم الرئيس، أثناء مؤتمر صحفي يعقده الآن، حيث أكد المصيلحى أن الوزارة تتلافى الآن كل هذه المشكلات من خلال سيستم زكى يعمل من خلال الذكاء الاصطناعى.