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رئيس القابضة لمصر للطيران: العالم يشهد تهديدات أمنية على مستوى الطيران

الخميس، 28 أكتوبر 2021 12:57 ص
رئيس القابضة لمصر للطيران: العالم يشهد تهديدات أمنية على مستوى الطيران صورة أرشيفية - مصر للطيران
كتب أيمن رمضان

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قال الكابتن طيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الراحلة رقم 729 التي كانت تتجه من مطار القاهرة الدولى إلى موسكو، تبين وجود تهديد مكتوب على أحد الكراسى الأمامية، مما دفع الطائرة للعودة مرة أخرى، وبعد فحصها تم إعداد الرحلة مرة أخرى و الطائرة أقلعت بعد التأكد من سلبية التهديد.
 
وأضاف "أبو العينين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن العالم كافة يشهد تشديد في الإجراءات الأمنية بالمطارات نظراً لوجود تهديدات أمنية، ولذلك يتم التعامل مع أي تهديد بمنتهى الجدية.
 
وأكد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن عودة الرحلات بين شرم الشيخ والأقصر تساعد في تنشيط السياحة والسياحة الداخلية أيضاً كون تكلفة التذكرة  1800 جنيه فقط.
 
 

مصر للطيران

اخبار مصر

تهديد امنى

شرم الشيخ

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