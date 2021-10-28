تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بسبب خلافات فى مدينة نصر لـ17 نوفمبر

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية قتل مواطن بسبب خلافات بمدينة نصر، لجلسة 17 نوفمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمال الدين الخولي، مصطفي حسن ابو قورة مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة وامانة سر محمد طه

وأسند أمر الإحالة للمتهمين تهمة قتل المجني عليه، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وقصدوا المكان الذي يقطن فيه المجني عليه، بعد أن أعدوا لهذا الفرض أداتين "سكين"وما أن أبصروا تواجده حتي انهالوا عليه ضرباً بأداتهما قاصدين من ذلك ازهاق روحه ولم يتركوه حتي أيقنوا وفاته محدثين إصابته براسه والموضوع بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته.

كما أحرز المتهمين بدون ترخيص أسلحة بيضاء سكين وأداة مما تستخدم في الاعتداء علي الآخرين "شمروخ" دون مسوغ قانوني.