النيابة الإدارية تحيل مدير شركة صناعات كيميائية للمحاكمة التأديبية

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير بإحدى شركات الصناعات الكيماوية للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ارتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، في القضية رقم 114لسنة 63 قضائية عليا، أن مدير بإحدى شركات الصناعات الكيماوية، بدرجة "وكيل وزارة"، ارتكب مخالفة مالية إدارية، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات.

كما كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن المحال قام بإعداد وعرض مذكرة على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وذلك قبل تصرف النيابة العامة في القضية رقم 3854 لسنة 2019، مما ترتب عليه صدور القرار رقم 5 لسنة 2021.

كما تبين تراخيه في اتخاذ الإجراءات القانونية القانونية، تجاه ما انتهت إليه النيابة العامة في القضية رقم 3854 لسنة 2019، بينما تأخر فى البت في المسئوليات التأديبية قبل المتهمين بشأن عجز العهدة بالشركة.