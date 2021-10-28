اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 أكتوبر 2021 07:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل فى أوسيم

الخميس، 28 أكتوبر 2021 07:00 ص
المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل فى أوسيم إدارة مكافحة المخدرات - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة على إعداد تقرير بشأن فحص مواد مخدرة تم ضبطها بحوزة عاطل فى منطقة أوسيم، لتحديد نوعية تلك المواد وكميتها وطبيعة الجدول المدرجة فيه، وتقديم تقرير لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.

تم القبض على المتهم بعد أن كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، تورط أحد الأشخاص "عاطل" سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطه في ترويج الممنوعات بين عملائه.

عقب رصد تحركات المتهم، تم تقنين الإجراءات اللازمة لضبطه، وتمكن رجال المباحث من الإيقاع به، والقبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر معدة للبيع، ومبلغ مالي، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

اخبار الحوادث

مخدرات

اوسيم

تجارة المخدرات

حشيش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة