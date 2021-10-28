التعليم عن صعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائى: لا تمثل عبئا وتنمى مهارات المتعلم

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مناهج الصف الرابع الابتدائى ليست صعبة أو ستؤدى إلى تعقيد الأطفال كما يروج البعض، موضحة أن من وضعها بينهم متخصصون فى مستويات نمو الطفل، مشيرة إلى أن جوهر الاختلاف أن هذه المناهج لا تقدم المعرفة جاهزة للمتعلم، بل تمنحه الفرص ليبحث عن المعلومة ويتوصل إليها سواء من خلال الأنشطة الفردية أو الجماعية.



وتابعت المصادر فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع": "المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائى لا تمثل أى عبء على التلاميذ كما يتصور البعض، لأن المناهج تركز فى الأساس على التعلم الحقيقى القائم على المعرفة وليس التعلم من أجل الحصول على درجة، مضيفة أن كتب الصف الرابع الابتدائى تنمى المهارات المهنية لدى الطلاب، كما أنه تم تدريب المعلمين على المناهج الجديدة.



وكان عدد من أولياء الأمور اشتكوا من صعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائى، وطالبوا بتبسيط المناهج وإزالة الحشو وحذف المعلومات الصعبة، خاصة أنهم لم ينتظموا فى الدراسة خلال العامين الدراسيين الماضيين بسبب جائحة كورونا، كما طالبوا بحذف أجزاء منها تخفيفا على الطلاب.