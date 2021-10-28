احذر.. هذه الأطعمة تحفز مشاعر الغضب لديك أهمها الأطعمة المصنعة والعلكة

ندى سليم

يلعب النظام الغذائي دورا مهما في الحفاظ على صحة مختلف أعضاء جسمك، فهناك بعض الأطعمة التي تؤثر على جهازك العصبى وتحفز مشاعر الغضب لديك، وتزيد من شعورك بالقلق، وتحفز بعض الهرمونات المسئولة عن التوتر لديك، فإذا كنت شخصا تعانى من النوبات العصبية والانفعال الشديد فيجب عليك تجنب تلك الأطعمة لأنها تزيد من حالتك، وبالتالى قد تعرضك للكثير من المشاكل خلال حياتك اليومية.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline فهناك حزمة من الأطعمة التي تحفز مشاعر الغضب لديك، مثل:



1. السكر

يؤثر استهلاك المنتجات التى تحتوى على السكر الأبيض على حالتك المزاجية، فهى قد تجعلك شخصا سريع الانفعال ومكتئبا، وعندما تقرر الإقلاع عن تناول السكريات فإن ذلك يحسن حالتك المزاجية.

2. الأطعمة المصنعة

تؤثر الأطعمة المصنعة مثل اللانشون والهوت دوج ورقائق البطاطس على حالتك المزاجية، لأنها تحتوى على كميات كبيرة من الدهون الضارة التى تؤثر على هرمونات السعادة ويمكن ان تصيبك بالاكتئاب.

3. منتجات الألبان

لأنها من الأطعمة الغنية بمادة الجلوتين، والتي ينتج عنها العديد من الاضطرابات الهضمية، والتي قد ينتج عنها الإسهال والغثيان، كما يرتبط الجلوتين بالقلق والاكتئاب والمزاج السيئ.

4. العلكة

لأنها تحتوى على الكثير من السكريات التى تؤثر على جهازك العصبى، والتي تحفز مشاعر الغضب والانفعال لديك، لأنها من الأطعمة المصنعة.

5. القرنبيط

لأنه يؤدى إلى حدوث اضطرابات هضمية تؤدى إلى إصابتك بالانتفاخ وعسر الهضم، والتي تؤثر على حالتك المزاجية أيضا وتثير مشاعر الغضب لديك.