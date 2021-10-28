أخبار مصر اليوم.. رئيس الوزراء يشيد بالقرار التاريخى للرئيس بإلغاء الطوارئ

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، رئيس الوزراء يشيد بالقرار التاريخى للرئيس بإلغاء الطوارئ: يعكس استقرار الأوضاع، حيث أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، بالقرار التاريخى الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، والذى يعكس استقرار الأوضاع فى مصر، ويمثل رسالة جيدة جداً للعالم كله، مشيراً إلى أن هذا القرار كان له صدى إيجابى واسع على مستوى العالم كله، خاصة فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تشهدها منطقتنا.

رئيس الوزراء يشيد بالقرار التاريخى للرئيس بإلغاء الطوارئ: يعكس استقرار الأوضاع

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، بالقرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، والذي يعكس استقرار الأوضاع في مصر، ويمثل رسالة جيدة جداً للعالم كله، مشيراً إلى أن هذا القرار كان له صدى إيجابي واسع على مستوى العالم كله، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقتنا.

السجن عام لسارق هاتف صحفى اليوم السابع أعلى الطريق الدائرى بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن لمدة عام لسارق هاتف صحفى اليوم السابع بمنطقة بهتيم أعلي الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وذلك خلال تقديم بث مباشر لتغطية الهزة الأرضية التي شهدتها محافظات القاهرة الكبرى الأسبوع الماضي، وشهر وكفالة 100 جنيها للمتهم الثاني لتاجر "صاحب محل موبايلات".

مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات بينهم الشروط الأساسية لـ5 اتفاقيات للبترول

وافق مجلس الوزراء على الشروط الأساسية لـ 5 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية في مناطق خليج السويس ودلتا النيل، والمنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية، ومناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية، والفيوم بالصحراء الغربية، وتنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس، وذلك بهدف ضخ استثمارات جديدة بمناطق البحث والتنمية تهدف إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها، والاستغلال الأمثل للموارد.

مدرب برايتون: محمد صلاح ليس من الطراز العالمى بل هو لاعب من خارج الكرة الأرضية

أشاد جراهام بوتر المدير الفني لفريق برايتون، بالنجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، وذلك قبل مواجهة الفريقين، مساء السبت على ملعب "آنفيلد"، ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

الرباعيات والثلاثيات وتألق الصفقات الجديدة أبرز ظواهر الجولة الافتتاحية بالدورى

أفرزت مباريات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام عدة ظواهر جديدة عما كانت عليه بدايات المسابقة في المواسم الماضية، بعدما جاءت المباريات قوية وظهرت الندية والإثارة من الجولة الافتتاحية، وأسفرت عن مواجهات قوية وحصيلة تهديفية عالية تخطت العشرين هدف.

كريستيانو رونالدو يعلن حمل "جورجينا" فى توأم: لا يمكننا الانتظار لرؤيتهما

أعلن كريستيانو رونالد، نجم مانشستر يونايتد الانجليزى، عن انتظاره لطفلين توأم، من صديقته جورجينا رودريجز، ونشر صورة للسونار، لإعلان حمل جورجينا عبر حسابه الرسمى بانستجرام.

شاهد تطوير قرية الفواخير بمصر القديمة لوضعها على خارطة السياحة

رصد اليوم السابع، أعمال التطوير الجارية بقرية فواخير الفسطاط بمصر القديمة جنوب القاهرة، والتى يتم تنفيذها تمهيدا لافتتاح القرية والترويج لمنتجاتها من خلال اقامة معرض ومهرجان للفخار خلال أيام.

شبكة قنوات

إجراءات قانونية للحفاظ على حقوقنا في الفيلم الوثائقي «من أحياها

DMC:

أكدت شبكة قنوات DMC، أنّها منتجة وصاحبة الفيلم الوثائقي «من أحياها»، الذي يستعرض إنجازات الدولة المصرية فى تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، متابعة أنّ كل ما أصدره أحد ضيوف الفيلم الذي يترأس إحدى الهيئات «غير صحيح، ويعتبر من قبيل السرقة العلنية».

المالية: إطلاق مرحلة رابعة لـ"السداد النقدى الفورى" لدعم المصدرين أول نوفمبر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة «السداد النقدى الفورى» خلال الثلاث مراحل السابقة؛ فإن الحكومة قررت إطلاق مرحلة رابعة لهذه المبادرة اعتبارًا من أول الشهر المقبل، على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات «جائحة كورونا»؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

ختام فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك "حارس الجنوب ــ 1

اختُتمت فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك "حارس الجنوب – 1" والذى نفذته عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود على مدار عدة أيام بقاعدة محمد نجيب العسكرية ، والذى يأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين بهدف تعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكرى ودعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة .

بعد تطبيق التأمين الشامل.. الرعاية الصحية تعلن انتهاء "نفقة الدولة" بالأقصر

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنهاء العمل بنظام العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي القديم بمحافظة الأقصر، مشيرًا إلى أنه سيتم الاعتماد بشكل كامل على نظام التأمين الصحي الشامل الجديد وبرامجه العلاجية الشاملة والمميزة في الأقصر.

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لميكنة الخدمات بالمراكز التكنولوجية بالمدن

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، بشأن وضع آلية لإدارة ومتابعة ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة بالمراكز التكنولوجية، وكذا تحقيق التكامل في قواعد البيانات المكانية للمدن الجديدة التي تم تنفيذها وضمان استدامتها، بجانب استكمال تطوير خدمات المواطنين في باقي أجهزة المدن العمرانية الجديدة.

العربية: غارة إثيوبية على إقليم تيجراى وأنباء عن سقوط قتلى بينهم أطفال

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل، بأن الجيش الإثيوبي نفذ غارة جوية جديدة على إقليم تيجراى، وسط أنباء عن سقوط قتلى بينهم أطفال.

حقن 28 طفلا من مصابى الضمور العضلى بالعلاج الجينى ضمن مبادرة الرئيس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال 8124 حالة بالعيادات التى تم تخصيصها لاستقبال مصابى الضمور العضلى من الأطفال، على مستوى الجمهورية، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلى الشوكى فى مصر، وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجيني للمصابين من الأطفال، وذلك منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو الماضي.

فاتن موسى:مصطفى فهمى طلقنى غيابيا وعلمت بالخبر من المحامية والسوشيال ميديا

أكدت الإعلامية فاتن موسى، أنها تلقت نبأ طلاقها من الفنان مصطفى فهمى، عن طريق المحامية سناء لحظى، والسوشيال ميديا، قائلة :"علمت بالطلاق الغيابي منها ومن السوشيال ميديا وتفاجأت بالخبر تماماً مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية ليلة أمس".

تأجيل مباراة منتخب مصر أمام الجابون فى تصفيات كأس العالم 24 ساعة

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA على اقامة مباراة مصر والجابون في ختام المجموعة الافريقية السادسة لتصفيات كأس العالم في الثالثة عصر يوم 16 نوفمبر المقبل بدلا من التاسعة مساء 15 نوفمبر.

سقوط جزء جديد من مخروط بركان لابالما مع 60 زلزالا جديدا.. صور وفيديو

دخل بركان لابالما مرحلة جديدة مع سقوط جزء جديد من المخروط الرئيسة واتساع رقعة الحمم البركانية إلى إلى 911.6 هكتارًا ، بزيادة 3.4 عن الحساب السابق الذي تم إجراؤه أمس الاربعاء، حسبما قالت صحيفة "الكونفيدنثيال" الإسبانية.