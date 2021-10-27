اليوم السابع
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الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 12:54 ص
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​أخبار × 24 ساعة.. التعليم: اختبار 4 ابتدائى لنهاية الترم الأول فى موعده

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 12:00 ص
​أخبار × 24 ساعة.. التعليم: اختبار 4 ابتدائى لنهاية الترم الأول فى موعده وزارة التربية والتعليم
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

 
التعليم: اختبار 4 ابتدائى لنهاية الترم الأول فى موعده وفق الخريطة الزمنية
وزير التعليم: دمج امتحانى الشهرين للرابع الابتدائى نهاية نوفمبر وأوائل ديسمبر
وزير التعليم العالى ينعى نائب رئيس جامعة المنيا للدراسات العليا والبحوث
البيئة تعلن مؤشرات جودة الهواء.. وتؤكد: نسبة ثانى أكسيد الكبريت تتوافق مع المسموح به
إطلاق أولى فعاليات "مبادرة سكن ومودة" السبت القادم بأكاديمية الأوقاف الدولية
التموين: ميكنة مصانع السكر واستلام محصول البنجر من المزارعين بالباركود
الرعاية الصحية تشارك فى تأمين الإجراءات الوقائية للدورة 21 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية
الصحة تعلن فحص 3 ملايين طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع
وزير الرى: نستعد ببنية تحتية حول السد العالى لاحتمالية انهيار سد النهضة
وزيرة الهجرة: لم نتلق أى استغاثة من مصريين بالسودان والجالية بعيدة عن الأحداث
مجلس الجامعات الخاصة: حظر دخول الطلاب غير الملقحين 15 نوفمبر

 

 


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الصحة

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