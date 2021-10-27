​أخبار × 24 ساعة.. التعليم: اختبار 4 ابتدائى لنهاية الترم الأول فى موعده

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
التعليم: اختبار 4 ابتدائى لنهاية الترم الأول فى موعده وفق الخريطة الزمنية
وزير التعليم: دمج امتحانى الشهرين للرابع الابتدائى نهاية نوفمبر وأوائل ديسمبر
وزير التعليم العالى ينعى نائب رئيس جامعة المنيا للدراسات العليا والبحوث
البيئة تعلن مؤشرات جودة الهواء.. وتؤكد: نسبة ثانى أكسيد الكبريت تتوافق مع المسموح به
إطلاق أولى فعاليات "مبادرة سكن ومودة" السبت القادم بأكاديمية الأوقاف الدولية
التموين: ميكنة مصانع السكر واستلام محصول البنجر من المزارعين بالباركود
الرعاية الصحية تشارك فى تأمين الإجراءات الوقائية للدورة 21 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية
الصحة تعلن فحص 3 ملايين طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع
وزير الرى: نستعد ببنية تحتية حول السد العالى لاحتمالية انهيار سد النهضة
وزيرة الهجرة: لم نتلق أى استغاثة من مصريين بالسودان والجالية بعيدة عن الأحداث
مجلس الجامعات الخاصة: حظر دخول الطلاب غير الملقحين 15 نوفمبر
التضامن: تخصيص 30 مليون جنيه لمواجهة الشتاء
التنمية المحلية تنشر صورا لمشروعات حياة كريمة فى 5 محافظات
وزيرة الصحة: استقبال 250 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا بمطار القاهرة اليوم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة