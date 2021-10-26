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البيئة: 691 مشروع أخضر ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 12:38 م
البيئة: 691 مشروع أخضر ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 البيئة تواجه تغيرات المناخ باستراتيجية متكاملة
كتبت منال العيسوى

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم الانتهاء من الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية إلى 2050 وسوف يتم إطلاق تلك الاستراتيجية خلال مؤتمر الأطراف الـ26 للتغيرات المناخية فى جلاسكو نوفمبر المقبل.
 
وأوضحت الوزيرة أن هذه الاستيراتيجية، تضم مجالات كلاً من التخفيف والتكيف ، مؤكدة أن الإستراتيجية وحدها لن تحل المشكلة، لذا فقد قامت الحكومة فى ظل جائحة كورونا بتخضير موازنة الدولة، كما تم إصدار دليل إرشادي لمعايير الاستدامة البيئية لتكون الحاكم لكل مشروعات الحكومة.
 
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه سوف نصل فى عام 2021/2022 إلى 691 مشروع أخضر، ونأمل أن نصل إلى أن تكون 30% من مشروعاتنا خضراء بحلول عام 2024.
 
جدير بالذكر أن استراتيجية الطاقـة المتكاملـة و المسـتدامة حتـى عـام 2035 ، أهدافا للطاقة المتجددة بحيث تبلغ 30 %مـن مزيج الطاقـة الكهربائية بحلول 2022 وحوالى 40% بحلـول 2035.

البيئة

التغير المناخى

المشروعات الخضراء

مؤتمر جلاسكو

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