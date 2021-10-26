اليوم السابع
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وزيرة الهجرة: لم نتلق أى استغاثة من مصريين بالسودان والجالية بعيدة عن الأحداث

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 10:16 ص
وزيرة الهجرة: لم نتلق أى استغاثة من مصريين بالسودان والجالية بعيدة عن الأحداث السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج
كتب محمود راغب

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كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن غرفة عمليات الوزارة لمتابعة المصريين فى السودان، لم تتلقى أى استغاثة من أى من المصريين هناك سوى استفسار من الأهالى المتواجدين فى مصر عن أبنائهم الدارسين هناك بسبب عدم إمكانية التواصل معهم للاطمئنان عليهم.

وأشارت وزيرة الهجرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سبب القلق الذى يعترى الأهالى هو أن هناك بعض المشاكل فى الانترنت نتيجة للظروف الحالية، مؤكدة أن أعضاء الجالية المصرية بعيدين كل البعد عن الأماكن التى تتمركز بها القوات المسلحة السودانية وليس لهم تداخل مع الأحداث.

وتابعت وزيرة الهجرة: لا داعى لقلق الأهالى لأن أبناء الجالية بعيدين عما يحدث، لافتة إلى أن هناك تنسيقا مع الخارجية وأن غرفة عمليات الوزارة منعقدة على مدار 24 ساعة ويقوم فريق عمل الغرفة بطمأنة الأسر على ذويهم بالسودان .

 

 


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