مصرع مسن أسفل عجلات قطار خلال عبوره من معبر غير شرعى وسط الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقى مسن مصرعه أسفل عجلات أحد القطارات خلال عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير شرعى بمنطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى الأقصر العام، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بأنه لدى عبور أحد المواطنين ويدعي "م.أ" 75 سنة مقيم بقنا، شريط السكة الحديد، من معبر غير شرعى بمنطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر، صدمه أحد القطارات خلال العبور من السكة الحديد ولقي مصرعه فى الحال.

تم على الفور انتقال سيارة إسعاف لنقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى الأقصر العام لحين تسليمه لذويه بمحافظة قنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.