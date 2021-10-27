مش الجزر بس ..6 أطعمة تحسن النظر ومفيدة لصحة العين

ميرفت رشاد

الجزر يعرف بأنه غذاء فائق لصحة العين لأنه غني بالبيتا كاروتين، يستخدم بيتا كاروتين لإنتاج فيتامين أ، ويساعد فيتامين أ الدماغ على الرؤية بشكل أفضل في الإضاءة المنخفضة، ولكل هل تعلم أن هناك مجموعة كاملة من الأطعمة الأخرى لصحة العين؟ وفقًا لأخصائية التغذية جينا ستانجلاند، فإنه لم يفت الأوان لبدء تناول الأطعمة من أجل صحة العين، فيمكنك الآن تناول وجبتك أمام شاشة التليفزيون بدون خوف على صحة عينك، بحسب ما نشره موقع " wellandgood".

1. الفلفل الحلو

الفلفل ذو الألوان الزاهية غني بفيتامين أ، السبب وراء أهمية فيتامين (أ) لصحة العين هو أنه مضاد للأكسدة يستحوذ على الإجهاد التأكسدي ويمنعه من إتلاف المزيد من الخلايا ، بما في ذلك العين، كما يحتوى الفلفل على لوتين وزياكسانثين، وهما عنصران مغذيان رئيسيان لصحة العين، وأوضحت خبيرة التغذية، أن اللوتين يعمل كمانع لإتلاف الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات.

قالت جينا ستانجلاند ، خبيرة التغذية، إن الشيء المهم الذي يجب معرفته عن هذا الطعام هو أن فيتامين أ قابل للذوبان في الدهون، هذا يعني أنه يجب عليك إقران الفلفل الحلو بمصدر جيد للدهون الصحية.

2. البيض:

الشيء الرائع في اللوتين والزياكسانثين ،إن العناصر الغذائية غالبًا ما توجد معًا في نفس الأطعمة، أحد هذه الأطعمة هو البيض، تم العثور على لوتين وزياكسانثين على وجه التحديد في جزء صفار البيض ، تشمل العناصر الغذائية الأخرى الموجودة في صفار البيض المغنيسيوم والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والزنك، لذلك يمكنك إضافة صحة العين .



3. الخضر الورقية الداكنة:

هناك مكان آخر ستجد فيه اللوتين والزياكسانثين هو الخضراوات الورقية الداكنة مثل اللفت والسبانخ، تحتوي جميع الخضراوات الورقية الداكنة على هذه العناصر الغذائية ، وهذا مجرد سبب آخر يجعل أخصائيو التغذية يوصون الناس بها كثيرًا.

4. البروكلي:

ربما تعلم بالفعل أن البروكلي مصدر كبير للألياف ، لكن هل تعلم أنه يحتوي على الكثير من اللوتين والزياكسانثين أيضًا؟ مما يعني أن الخضار الصليبية غذاء رائع لصحة العين، لا يستطيع الجسم إنتاج اللوتين والزياكسانثين ، ولهذا السبب من المهم جدًا تناول الأطعمة التي تحتوي عليه.

5. الحمص:

إن تناول الأطعمة التي تحتوي على اللوتين والزياكسانثين أمر رائع ، لكن هناك عنصرًا غذائيًا آخر يجب مراعاته هو الزنك، الزنك هو الناقل لفيتامين أ ، أحد مصادر المغذيات هو الحمص ، الذي يحتوي على 1.5 ملليجرام من المغذيات لكل وجبة.

6. بذور القرع:

بذور القرع هي مصدر كبير آخر للزنك ، حيث تحتوي على 10 ملليجرام كامل لكل وجبة، أضفها إلى سلطتك المصنوعة من الخضار الورقية والبروكلي والفلفل وستحصل على وجبة قوية لصحة العين، وأوصت خبيرة التغذية بالحصول على 10 ملليجرام من اللوتين يوميًا .