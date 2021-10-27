اليوم السابع
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الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 02:21 ص
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دراسة: عصير البرتقال يكافح الالتهابات ويقلل أعراض مرضى القلب والسكرى

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 01:00 ص
دراسة: عصير البرتقال يكافح الالتهابات ويقلل أعراض مرضى القلب والسكرى البرتقال
ميرفت رشاد

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أكدت دراسة حديثة، أن عصير البرتقال لديه القدرة على المساعدة في مكافحة الالتهاب والإجهاد التأكسدي لدى البالغين، وأشارت الدراسة إلى أن شرب عصير برتقال بنسبة 100٪ يقلل بشكل كبير من الإنترلوكين 6 ، وهو مؤشر راسخ للالتهاب ويقلل اثنين من علامات الإجهاد الالتهابي والتأكسدي التي تؤدى  إلى العديد من الاضطرابات المزمنة في نمط الحياة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري وغير ذلك، بحسب ما نشره موقع " doctor-ndtv".

البرتقال
 

 

وأوضحت ، أن الآثار المفيدة للهسبريدين ، المركب الأساسي النشط بيولوجيًا الموجود في البرتقال وعصير البرتقال بنسبة 100٪ ، يساعد على تقليل بعض علامات الالتهاب والأكسدة، وقد يلعب الالتهاب المزمن دورًا رئيسيًا في التسبب في بعض الأمراض المزمنة أو تطويرها، بما في ذلك أمراض القلب والسكري.

قال جيل رامبرسو ، اختصاصي التغذية المسجل في إدارة الحمضيات بولاية فلوريدا: "نعلم أن 100 % من عصير البرتقال يحتوي على عدد من العناصر الغذائية ، مثل فيتامين سي ، بالإضافة إلى المركبات النشطة بيولوجيًا المفيدة التي لديها القدرة على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي".

وأضاف أن بعض الدراسات وجدت فوائد مع عصير البرتقال بنسبة 100 % ، لكننا بحاجة إلى مزيد من البيانات ودراسات كبيرة جيدة التصميم للتوصل إلى استنتاجات أكثر تحديدًا، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الدراسات المنشورة المتعلقة بعصير البرتقال بنسبة 100 % وعلامات الالتهاب والإجهاد التأكسدي بواسطة مجموعة Think Healthy Group وباحثون في جامعة Tufts وجامعة George Mason.

 


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