دار الإفتاء: نفقة الأولاد فى حضانة الأم واجبة على الأب

كتب على عبد الرحمن

أعادت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نشر الفتوى الخاصة بحقوق الأولاد المحضونين، في إجابة على سؤال نصه: "ما هى حقوق الأولاد المحضونين مع أمهم؟