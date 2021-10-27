تنفيذ 1055 حكمًا وضبط 5 قضايا مخدرات خلال حملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج ، حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن أستهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وتجار المواد المخدرة والهاربين من أحكام، وتم ضبط بندقية و5 قطع سلاح أبيض، وتم تنفيذ 1055 حكما قضائيا متنوعا، كما تم ضبط 5 قضايا اتجار بالمواد المخدرة.

جاءت الحملة فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون وترأسها اللواء محمد زين مدير مباحث المديرية والعميد على العامرى رئيس مباحث المديرية وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وفي مجال الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة بندقيه خرطوش عيار 12 وتم ضبط 5 قطع سلاح أبيض، وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات تم ضبط عدد 12 لفافة لمادة الافيون المخدر يزنوا حوالي 15جرام ومبلغ مالى وقدره 350 جنيه وهاتف محمول حيازة تيتو 32 سنة عاطل ومقيم قسم اول سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم ضبط 8 قطعة لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 50 جرام ومبلغ مالى وقدره 490 جنيه وهاتف محمول سلاح أبيض كتر حيازة عامل ومقيم مركز طما وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه السلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم ضبط 15 قطعة لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 30جرام وكذا 15 لفافة لمادة الهروين المخدر يزنوا حوالي 30 جرام ومبلغ مالى وقدره 2000 جنيه وهاتف محمول حيازة عامل ومقيم نجع مصلح قسم أول سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتم ضبط 20 قرص تامول المخدر ومبلغ مالى وقدره 3150 جنيه وهاتف محمول دراجة بخارية بدون لوحات و سلاح ابيض "مطواة" حيازة عامل ومقيم مركز طما وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتم ضبط 2 لفافة لجوهر الافيون المخدر يزنوا حوالي 6 جرام وسلاح أبيض " مطواه " حيازة عامل ومقيم قسم طهطا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

واستكملت الحملة أعمالها في مجال ضبط الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها، حيث تمكن ضباط وحدة مباحث إدارة مرور سوهاج من ضبط دراجة بخارية بدون لوحات معدنية قيادة عامل ويقيم مركز البلينا وبالكشف عن الدراجة، وبالإستعلام عن طريق الحاسب الآلي للإدارة العامة للمرور برقم الشاسية والموتور تبين سبق ترخيصه، بالاستعلام عن طريق الحاسب الآلي لقطاع الأمن العام برقمي الشاسية والموتور ورقم الدراجة البخارية تبين أنها "مبلغ بسرقتها في واقعة بلاغ المدعو حسين ع ع - مقيم مركز أخميم تم إعلان مالك الدراجة البخارية للحضور لإنهاء الاجراءات القانونية نحو استلام دارجته البخارية.

وأنهت الحملة أعمالها في مجال تنفيذ الأحكام وتم تنفيذ " 1055" حكما وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 233 مخالفة متنوعة.