اليوم السابع
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الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 01:07 م
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السيطرة على حريق نشب فى كشك بمحطة مصر دون إصابات بالإسكندرية

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 12:22 م
السيطرة على حريق نشب فى كشك بمحطة مصر دون إصابات بالإسكندرية الحريق
الإسكندرية أسماء على بدر

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نشب حريق بأحد أكشاك الباعة بمنطقة محطة مصر بوسط محافظة الإسكندرية، مما أدى إلى التسبب فى حالة من الذعر وفزع بين المواطنين، وتم تحرير المحضر واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغا من الأهالى بنشوب حريق هائل باكشاك خشبية بمحطة مصر دون حدوث اصابات.

على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها، والتمكن من السيطرة على الحريق قبل امتدادها إلى باقى أجزاء الحريق.

بالفحص والمعاينة الأولية تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائى مما ادى الى اشتعال الكشك الخشبى تم إخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق، وبسؤال شهود العيان أيدوا ما جاء بالفحص.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات، والتى قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وندب الأدلة الجنائية وسؤال شهود العيان.


الاسكندريه

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