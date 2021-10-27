الأمن العام يضبط 180 قطعة سلاح وينفذ 86 ألف حكم خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (180) قطعة سلاح نارى، (253) قضية مخدرات وتنفيذ (86172) حكم قضائى متنوع

نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامى بالمنيا وبحوزته أسلحة نارية بقصد الإتجار، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس) بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (عدد 8 فرد خرطوش- هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن ضبط (9) قطع سلاح نارى بحوزة عدد (11) متهم، وضبط (19) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (23) متهم "لـعدد 4 منهم معلومات جنائية"، وضبط إثنين متهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضيتين، وتنفيذ (7453) حكم قضائى متنوع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية "بدون ترخيص" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى.. وضبط بداخل المخزن ( كمية من السكر وزنت 5 طن "بها تغير فى خواصها الطبيعية نتيجة سوء التخزين" غير صالحة للإستهلاك الآدمى) بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.