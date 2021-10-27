اعرف الطريقة الأكثر دقة لحساب السعرات الحرارية عند اتباع نظام دايت

كتبت فاطمة خليل

خلق عجز في السعرات الحرارية هو الخطوة الأولى نحو فقدان الوزن، وهذا يعني استهلاك سعرات حرارية فى طعامك أقل مما يمكنك حرقه، ويعد الحفاظ على معدل استهلاك السعرات الحرارية أمرًا في غاية الأهمية خلال رحلة إنقاص الوزن، نتعرف في هذا التقرير على الطريقة الأكثر دقة لحساب السعرات الحرارية عند اتباع نظام دايت، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ووفقاً لخبراء من جامعة كامبريدج، فإن الطريقة التي يحسب بها معظم الناس السعرات الحرارية غير دقيقة ومضللة، وذلك لأن ملصقات التغذية ليست مفيدة في معالجة العوامل المهمة في عملية التمثيل الغذائي والشهية.

وأكد الخبراء أن حساب السعرات الحرارية مفيد عندما تحاول تقليل حجم الحصة التي تتناولها من الطعام.

أثناء محاولة إنقاص الوزن، يعد البروتين والألياف من العوامل المفيدة أكثر من حساب السعرات الحرارية وحدها، والسعرات الحرارية هي وحدة قياس أساسية وفقدان الوزن يتطلب حرق جسمك سعرات حرارية أكثر مما تتناوله من الطعام.

ويخبرك عدد السعرات الحرارية بكمية الطاقة التي تتناولها، ولا يمكن أن يساعدك على فهم ما تشعر به مع الطعام - إذا كنت ستشعر بالرضا والشبع بعد الأكل أو تشعر بالجوع مرة أخرى في غضون 30 دقيقة.

تشير الدراسات إلى أن العناصر الغذائية مثل الألياف والبروتين يمكن أن تجعلك ممتلئًا لفترة أطول وتستهلك المزيد من الطاقة للهضم، مما يسهل عليك خفض السعرات الحرارية إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.

سياق السعرات الحرارية مهم لأنه قد يكون مفيدًا أن تطلب من الناس أن يأكلوا أقل ولا تشرح لهم كيف يمكنهم القيام بذلك بشكل مستدام.

يتم تحديد الوزن من خلال السعرات الحرارية التي تتناولها في مقابل السعرات الحرارية الخارجة. تختلف المعادلة لكل شخص حسب تفضيلات نمط حياته، ووقت التسوق والطهي والوصول إلى الأطعمة والمعلومات الصحية.

صيغة تجعل عد السعرات الحرارية أكثر دقة



حاليًا، تحسب الملصقات ما يصل إلى أربعة سعرات حرارية لكل جرام من الكربوهيدرات وكل جرام من البروتين في الطعام، لكن بدلاً من ذلك ، بناءً على دراسة حول الطاقة المتوفرة بالفعل من كل مادة غذائية ، يُقترح العلماء حساب السعرات الحرارية كالتالي:

3.8 سعرات حرارية لكل جرام سكر

3.6 سعرات حرارية لكل جرام من الكربوهيدرات المعقدة (بما في ذلك النشويات)

3.2 سعرات حرارية لكل جرام بروتين

اضرب جرامات كل عنصر غذائي كبير في أرقام السعرات الحرارية أعلاه وأضفها للحصول على إجمالي سعرات حرارية أكثر دقة.

يمكن للفرق في السعرات الحرارية لإنقاص الوزن أن يكون بتقليل حوالي 10-15% من إجمالي السعرات الحرارية ، وهو ما يساوى 200-300 سعرة حرارية التى تتناولها من طعام في اليوم وأكثر من 1000 سعرة حرارية في الأسبوع للشخص العادي.