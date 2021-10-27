اعرف الآثار المترتبة على إدراج الإرهابي بهاء كشك وآخرين بقوائم الإرهاب

كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، والمنعقدة بطرة، كلمة النهاية في محاكمة بهاء كشك حارس الإرهابى هشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، و2 آخرين، بـ"خلية المرابطين الإرهابية"، بعد حكم إعدامهم وإدراجهم على قوائم الإرهاب.

ومن الآثار المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب :

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول "يوجد متهمين هروب في القضية محكوم عليهما بالإعدام مع الإرهابى بهاء كشك"

2 - سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.

3ـ تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابى، سواء بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.

4- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقى الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.