اليوم السابع
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اعترافات عاطل بالمطرية: "تاجرت فى الهيروين وعارف إن أخرتى السجن"

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 08:53 م
اعترافات عاطل بالمطرية: "تاجرت فى الهيروين وعارف إن أخرتى السجن" حبس_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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"الحرام مش بيجيب غير الحرام واخرته وحشة، كنت عايز ابقى عندى فلوس كتير، وفى الآخر مصيرى هسكون فى السجن".. بتلك الكلمات بدأ عاطل اعترافاته لرجال المباحث بعد القبض عليه، فى المطرية بتهمة الاتجار فى المخدرات.

وقال المتهم فى التحقيقات، إنه تاجر في المخدرات لجنى مبالغ طائلة، وفوجئ برجال الشرطة يداهمونه أثناء توزيع مخدر الهيروين على عملائه، واقتادوه إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال مباحث المطرية بسرعة إرسال التحريات وصحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث المطرية، وبصحبتهم قوة، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى شخص بأحد الشوارع، والذى بمجرد أن رأى القوة ارتبك وحاول الهروب، فلاحقته القوة وألقت القبض عليه، وبحوزته كمية كبيرة من الهيروين.

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمته.


اعترافات عاطل

ترويج المخدرات

مخدر الهيروين

قسم المطرية

اخبار الحوادث

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