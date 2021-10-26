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نيابة دكرنس تأمر بحبس شقيقين وسيدة متورطين فى قتل شخصين بمحافظة الشرقية

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 03:11 م
نيابة دكرنس تأمر بحبس شقيقين وسيدة متورطين فى قتل شخصين بمحافظة الشرقية حبس -أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أمر مدير نيابة دكرنس، بإشراف المحامي العام لنيابة شمال الدقهلية الكلية، بحبس ربة منزل وشقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تورطهم فى قضية قتل اثنين من محافظة الشرقية بعد استدراجهما بناحية مركز دكرنس.

 

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل واستدراج شاب ونجل عمه، وقتلهما لخلاف بين أحدهما وربة المنزل بسبب علاقة غير مشروعة بينهما، فخططت للانتقام منه بمعاونة صديقها الذى استعان بشقيقه، وألقوا بالجثتين على طريق زراعي بعزبة مرشاق مركز دكرنس.

 

وتمكنت مباحث الدقهلية من كشف لغز العثور على جثتي محمود م. م. 35 سنة، وابن عمه عمر إ. م. ، 20 سنة، والمقيمان بإحدى قرى مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وبهما طعنات متفرقه بالجسم، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثتين إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحهما وبيان الصفة التشريحية، وصرحت بتسليم الجثتين لذويهما، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابسته.

 

وكشفت التحريات تفاصيل الواقعة وقيام كلا من المتهمين بسرقة الدراجة النارية بحوزة المجني عليهما وسرقة أجهزة التليفون المحمول الخاص بهم ، والقاءهم بمنطقة نائية.

 


الدقهلية

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نيابة دكرنس

العثور على جثتين بالدقهلية

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