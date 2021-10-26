معلمة تصيب طالبا بـ"سكين" لتشاجره مع ابنها بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب طالب بجروح إثر اقتحام معلمة لغة إنجليزية مدرسة القرضا للتعليم الأساسي، والاعتداء عليه بسلاح أبيض "سكين" بسبب تشاجره مع نجلها.



تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد عماد جلال، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بورود بلاغ من أهالي بقرية القرضا التابعة لمركز كفر الشيخ، باقتحام معلمة مدرسة القرية للتعليم الأساسي، والاعتداء على تلميذ بالمرحلة الابتدائية بسلاح أبيض "سكين"، ما أدى إلى إصابته بجروح في رأسه، وفرت هاربة.



انتقل مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، رفقة المقدم محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث المركز، وقوة من مركز الشرطة إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين أن المدرسة تدعى "ر.خ"، معلمة لغة إنجليزية إدارة سيدى غازى التعليمية، والطالب المصاب "قدرى.ع.م"، بالصف الثالث الإعدادى بنفس المدرسة.



وكشفت التحريات حدوث خلاف بين نجل المعلمة تلميذ بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة القرضا للتعليم الأساسى، وابن عم الطالب المصاب "زياد"، بسبب دفع الأخير نجل شقيق المعلمة من على سلم المدرسة أمس الاثنين، ما أدى إلى إصابته بخدوش.



وتقدمت المعلمة بشكوى إلى الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة بسبب ما حدث لابنها ومتابعتها الشكوى اليوم الثلاثاء، لعدم علمها باتخاذ إجراءات حيالها ما دفعها للتوجه إلى المدرسة والاعتداء على التلميذ، بملاحظة ابن خاله التلميذ "قدرى" طالب بالصف الثالث الإعدادى، دافع عنه جراء اعتدائه عليه، فأخرجت سلاح أبيض "سكين" من حقيبتها واعتدت عليه محدثة إصابته بجروح فى رأسه.





وتم نقل الطالب المصاب إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم، بينما فرت المعلمة هربًا عقب ارتكابها الواقعة، ويكثف رجال مباحث مركز شرطة كفر الشيخ جهودها لإلقاء القبض على المعلمة.



