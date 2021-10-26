اليوم السابع
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مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة سيدة بالرحمانية

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 10:25 م
مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة سيدة بالرحمانية جثة
البحيرة - ناصر جودة

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تكثف الأجهزة الأمنية بالبحيرة جهودها  للعثور على رأس سيدة، عثر على جسدها بدون رأس ملقاة بأحدى الترع بمركز الرحمانية كما تواصل مباحث البحيرة جهودها لكشف ملابسات الواقعة  وضبط مرتكب الواقعة .
 
 
وكان أهالى قرية الطويلة التابعة لمركز الرحمانية بالبحيرة قد عثروا الاسبوع الماضى على جثة سيدة داخل جوال بأحدى الترع بدون رأس.
 
وكشفت التحريات الأمنية  أن المجني عليها محرر لها محضر تغيب  منذ  حوالى شهر وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي المركزي بالرحمانية، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.
 
 

العثور على جثة

مركز الرحمانية

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حوادث البحيرة

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