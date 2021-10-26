لو وزنك ثابت مع الدايت.. 6 خطوات هتساعدك على زيادة حرق الدهون

كتبت هند عادل

يسعى كل شخص يعانى من زيادة الوزن لفقدان الكيلوجرامات الزائدة للحفاظ على الصحة العامة، لكن قد يحدث توقفا لخسارة الوزن لديك، وتتوقف الأرقام فى الميزان عن الحركة، فهذه هى هضبة فقدان الوزن ليس هناك سبب واحد فقط لحدوث ذلك، وتقترح إحدى النظريات أنه إذا كنت تأكل سعرات حرارية أقل، فقد يتباطأ التمثيل الغذائى لديك لتعويض ذلك، وفقا لتقرير لموقع time now news.

لماذا تحدث هضبة فقدان الوزن؟

يعتبر الانخفاض الأولى السريع فى الوزن أمرًا طبيعيًا عندما تبدأ فى تناول الطعام بشكل معقول، وتقليل السعرات الحرارية، يحصل الجسم على الطاقة اللازمة فى البداية عن طريق إطلاق مخزونه من الجليكوجين، وهو نوع من الكربوهيدرات الموجود فى العضلات والكبد، ويتكون الجليكوجين جزئيًا من الماء، لذا فإن فقدان الوزن الأولى يكون فى الغالب من الماء ثم عندما تفقد الوزن، تفقد بعض العضلات مع الدهون، وينتقل جسمك إلى التوليد الحرارى التكيفى، أو "وضع التجويع"، للحفاظ على السعرات الحرارية.

ونظرًا لأن العضلات تحافظ على استمرار عملية التمثيل الغذائى، فقد تساهم هذه الخسارة أيضًا فى إبطاء عملية التمثيل الغذائى والسعرات الحرارية المنخفضة ويكون معدل الأيض أبطأ.

وسوف يبطئ التمثيل الغذائى الأبطأ من فقدان الوزن، حتى لو تناولت نفس عدد السعرات الحرارية التى ساعدتك على إنقاص الوزن، فعندما تتساوى السعرات الحرارية التى تحرقها مع السعرات الحرارية التى تتناولها، تصل إلى مرحلة الثبات.

كيف تتغلب على مرحلة ثبات الوزن

وفقًا لمايو كلينك لفقدان المزيد من الوزن تحتاج إما إلى زيادة نشاطك البدنى أو تقليل السعرات الحرارية التى تتناولها، وقد يؤدى استخدام نفس النهج الذى نجح فى البداية إلى الحفاظ على فقدان الوزن، لكنه لن يؤدى إلى المزيد من فقدان الوزن، وإذا كنت ترغب فى إنقاص المزيد من الوزن فستحتاج إلى تعديل برنامج إنقاص الوزن.

دليل إصلاح الأخطاء:

أعد النظر فى سجلات الطعام والنشاط هل تخليت عن أى قواعد؟

هل قمت بزيادة أحجام حصص الوجبات؟

هل قللت من عدد أو شدة التمرين؟

6 خطوات للعمل على النتائج:

قلل السعرات الحرارية:

قلل من حصولك على السعرات الحرارية اليومية بشكل أكبر، لكن لا تقل عن 1200 سعرة حرارية حيث يمكنه الإضرار بصحتك، ما يجعلك جائعًا بشدة وعرضة للنهم، واسأل طبيبك أيضًا عن خطة النظام الغذائى وأسلوب النظام الغذائى المعدل؟ الكيتو أم الصيام المتقطع؟ حمية داش أم حمية مايند أم بأسلوب البحر الأبيض المتوسط؟

تسريع التمرين:

يجب أن يمارس معظم الناس 30 دقيقة يوميًا، لكن يجب على الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن ممارسة الرياضة أكثر من ذلك أو زيادة شدة التمارين لحرق المزيد من السعرات الحرارية.

قم بتغيير الأوزان:

أضف رفع الأثقال إلى خطة التمرين لزيادة كتلة عضلاتك (وهذا بدوره سيساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية).

ليس فقط التمارين الرياضية بل قم بزيادة نشاطك البدنى العام على مدار اليوم، أو المشى أكثر، والمشى السريع، والقيام بمزيد من أعمال الفناء أو التنظيف الربيعى القوى، أى عمل يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

تحدث مع طبيبك أو اختصاصى التغذية حول الأساليب الأخرى التى يمكنك تجربتها:

اسأل نفسك أيضًا هل الرقم الذى تسعى للحصول عليه غير واقعى بعض الشىء بالنسبة لك؟

لا تشعر بالاكتئاب:

إذا كنت تعانى من زيادة الوزن أو السمنة، فحتى فقدان الوزن البسيط يحسن الحالات الصحية المزمنة المرتبطة بزيادة الوزن.

احتفل بنجاحك وواصل جهودك للحفاظ على فقدان الوزن:

يمكن أن تكون هضبة فقدان الوزن أيضًا لأن جسمك يضيف أنسجة عضلية خالية من الدهون، والتى تعد فى الواقع ميزة إضافية لصحتك العامة على المدى الطويل.