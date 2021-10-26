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كيف تستخرج رخصة قيادة لدراجتك البخارية من المرور؟ تعرف على التفاصيل

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 12:49 م
كيف تستخرج رخصة قيادة لدراجتك البخارية من المرور؟ تعرف على التفاصيل وحدة تراخيص - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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حددت إدارة المرور ، العديد من الخطوات لتسهيل استخراج رخصة قيادة خاصة للدراجة البخارية، ويجب على جميع سائقى تلك المركبات اتباعها، لكى يتم استخراج رخصة لها، ومنها:

 

- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج

 

- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه

 

 - إجراء اختبار عملى على القيادة

 

 - إصدار الرخصة لمقدم الطلب

 

 - المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة

 

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور

 

- الحد الأدنى للسن 18 سنة

 

-إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب

 

-صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل

 

 -إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر

 

-تجهيز 4 صور شمسية

 

-المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى

 

-نموذج الاختبار الشفوى

 

 -نموذج الاختبار العملى

 

-تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات


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