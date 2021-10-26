اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 03:11 م
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حبس شخصين بتهمة سرقة محتويات موقع تحت الإنشاء

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 01:44 م
حبس شخصين بتهمة سرقة محتويات موقع تحت الإنشاء كلابش ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المرج ، بحبس شخصين ، لاتهامهما بسرقة محتويات موقع تحت الإنشاء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين مقيمان في المرج بالقاهرة، وبحوزتهما سيارة ملك والد أحدهما حال شروعهما فى سرقة وحدات الكنترول الخاصة بالمصاعد الكهربائية من داخل موقع تحت الإنشاء "تابع لإحدى الشركات" بالتجمع الأول.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا أنهما قاما بسرقة 2 كنترول مصعد و8 وحدة UBS وعلبة صيانة، و6 وحدات كنترول تحكم فى المصعد بأسلوب "المغافلة" من داخل إحدى العقارات تحت الإنشاء، التابعة لذات الشركة بالمنطقة، وقيامهما بالتصرف فيها وبيعها لمدير محل لقطع غيار المصاعد مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون مقابل مبلغ مالى.

تم بإرشادهما ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء "مالك شركة المصاعد"، تعرف على المضبوطات وأقر بأنها خاصة بالشركة ملكه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


سرقة

عقوبة السرقة

اخبار الحوادث

سرقة موقع تحت الإنشاء

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