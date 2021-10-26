حبس سيدتين كونتا تشكيلا عصابيا لترويج الأقراص المخدرة في السلام 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة السلام، حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج الأقراص المخدرة، متخذتين من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الاجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (سيدتين ونجل إحداهما، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم)، وذلك أثناء تواجدهم بالمنطقة سكنهم، وبحوزتهم (كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.