اليوم السابع
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جنايات بنها تقضى بالمؤبد لعاطلين لاتجارهما بالهيروين وحيازتهما سلاحا ناريا

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 11:05 ص
جنايات بنها تقضى بالمؤبد لعاطلين لاتجارهما بالهيروين وحيازتهما سلاحا ناريا محكمة جنايات بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين ياسر فاروق التلاوى، والمستشار طلعت شوكت، والمستشار أحمد حسنى حمادة، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المؤبد لعاطلين في القضية رقم 3387 لسنة 2019 كلى جنوب بنها، وذلك لقيامهما بالإتجار في الهيروين وحيازة الأسلحة النارية بنطاق قسم شرطة الخصوص.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أنه جرى ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين بغرض الإتجار بها، إلي جانب حيازتهما سلاح نارى بندقية آلية بدون ترخيص، بإضافة إلى عدد من الطلقات من ذات العيار.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا وتخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، كما حازا أسلحة نارية "بندقية ألية"، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبسهما.

أسفرت الحملة عن ضبط "نور م"، 28 سنة، عاطل، و"إبراهيم ع"، 26 سنة، عاطل، بحوزتهما كمية من الهيروين المخدر تخطت الكيلو جرام، وسلاح نارى "بندقية ألية"، وعدد من الطلقات من ذات العيار، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالى.

بمواجهتهما أقرا حيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، إلى أن أحالتهما للمحاكمة والتى أصدرت حكمها السابق.


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الهيروين

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