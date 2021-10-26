الرئيس السيسى يوجه بإقامة مدينة السيارات العالمية بصورة متكاملة

كتب محمد الجالى

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

وعُرض خلال الاجتماع أيضاً الموقف التنفيذي لمدينة السيارات العالمية على طريق القاهرة العين السخنة، حيث وجه الرئيس السيسى بتعزيز الجهود القائمة للانتهاء من إقامة المدينة بصورة متكاملة بحيث تضم كافة الخدمات اللازمة.