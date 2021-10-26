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الرئيس السيسى يوجه بإقامة مدينة السيارات العالمية بصورة متكاملة

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 06:09 م
الرئيس السيسى يوجه بإقامة مدينة السيارات العالمية بصورة متكاملة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.
 
وعُرض خلال الاجتماع أيضاً الموقف التنفيذي لمدينة السيارات العالمية على طريق القاهرة العين السخنة، حيث وجه الرئيس السيسى بتعزيز الجهود القائمة للانتهاء من إقامة المدينة بصورة متكاملة بحيث تضم كافة الخدمات اللازمة. 
 
الرئيس السيسى يتابع موقف مشروعات الهيئة الهندسية (1)
الرئيس السيسى يتابع موقف مشروعات الهيئة الهندسية (1)

الرئيس السيسى يتابع موقف مشروعات الهيئة الهندسية (2)
الرئيس السيسى يتابع موقف مشروعات الهيئة الهندسية (2)

الرئيس السيسى يتابع موقف مشروعات الهيئة الهندسية (3)
الرئيس السيسى يتابع موقف مشروعات الهيئة الهندسية (3)

الرئيس السيسى يتابع موقف مشروعات الهيئة الهندسية (4)
الرئيس السيسى يتابع موقف مشروعات الهيئة الهندسية (4)

الرئيس السيسى يتابع موقف مشروعات الهيئة الهندسية (5)
الرئيس السيسى يتابع موقف مشروعات الهيئة الهندسية (5)

الرئيس السيسى يتابع موقف مشروعات الهيئة الهندسية (6)
الرئيس السيسى يتابع موقف مشروعات الهيئة الهندسية (6)

الرئيس السيسى يتابع موقف مشروعات الهيئة الهندسية (7)
الرئيس السيسى يتابع موقف مشروعات الهيئة الهندسية (7)

 


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