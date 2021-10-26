اليوم السابع
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الأمن الاقتصادى يضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائى

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 12:36 م
الأمن الاقتصادى يضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائى جريمة سرقة التيار الكهربائى-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:
 
قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3207 قضية متنوعة.
 
كما قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بضبط 13185 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
 
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 448 قضية في عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
 
وأسفرت جهود لإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1236 قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية، مواد بترولية).
 
وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
 

شرطة الكهرباء

الأمن الاقتصادي

شرطة النقل والمواصلات

مترو الأنفاق

مباحث الضرائب

وزارة الداخلية

أخبار الحوادث

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