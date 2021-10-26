احذر.. إعادة تسخين الطعام في عبوات بلاستيكية يسبب السمنة وتقليل الخصوبة

ميرفت رشاد

كل جانب من جوانب الحياة تقريبًا، من الملابس إلى الأدوات المنزلية، مصنوع من البلاستيك، ومع ذلك، ربما يكون الاستخدام المفرط للمنتجات البلاستيكية هو الأكثر في مطابخنا، الزجاجات وأوعية التخزين والأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وأغطية التغليف وألواح التقطيع وحتى الملاعق البلاستيكية شائعة الاستخدام، لأن البلاستيك غالبًا ما يكون الخيار الأسهل بسبب فعاليته من حيث التكلفة وقيمته في الاستخدام المتكرر، يمكن أن يكون للبلاستيك تأثير ضار على صحتك ويمكن أن يؤدي على المدى الطويل إلى مضاعفات، في حين أن وباء فيروس كورونا أعاد تعريف مفهوم الأكل الصحي والرفاهية العامة ، لا يزال الكثيرون يتجاهلون الأواني المستخدمة لطهي الطعام وتخزينه وإعادة تسخينه.





إعادة تسخين الطعام في عبوات بلاستيكية بالميكروويف أو طلب الأطعمة الجاهزة التي تأتي ساخنة فيها ، يمكن أن يكون ضارًا لك، يشير تقرير على موقع كلية الطب بجامعة هارفارد إلى أن بعض المواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك يمكن أن تتسرب إلى أطعمتك. يمكن أن يؤدي تأثيره ، على المدى الطويل ، إلى مشاكل صحية مثل الاضطرابات الأيضية (بما في ذلك السمنة) وانخفاض الخصوبة من بين الآثار الجانبية الأخرى، بحسب ما نشره موقع " doctor-ndtv".

وأكد التقرير المنشور بموقع " doctor-ndtv"، أن عندما يتم تسخين البلاستيك ، فإنه يطلق مواد كيميائية ضارة مثل BPA والفثالات التي يمكن أن تدخل الأطعمة والمشروبات، و لتقليل استخدام البلاستيك في المطبخ ، يمكنك استبدال البلاستيك بالزجاج.

فالزجاج ، على عكس البلاستيك ، لا يستغرق سنوات حتى يتحلل ولا يرشح مواد كيميائية ضارة، يعد اختيار الجرار الزجاجية وحاويات التخزين والزجاجات والمنتجات الزجاجية الأخرى المصنوعة من زجاج البورسليكات بنسبة 100٪ أكثر أمانًا للاستخدام المتكرر، بخلاف الزجاج والنحاس والحديد والفولاذ المقاوم للصدأ هي أيضًا خيارات شائعة يمكن استخدامها في المطبخ.

يشار إلى أن معظم النفايات البلاستيكية لا تتحلل بيولوجيًا وتستغرق سنوات لتتحلل إلى أجزاء أصغر تسمى اللدائن الدقيقة ، وتلوث التربة والمياه ، وتعرض الحياة البشرية والبحرية للخطر.