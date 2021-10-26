أمن القاهرة يساعد سيدة عجوز ونقلها لدار رعاية فى المرج

كتب عبد الرحمن سيد

ساعدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إحدى المواطنات وإيداعها بدور رعاية في منطقة المرج.

وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى، فقد ورد بلاغاً للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوجود سيدة مجهولة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

وبالإنتقال والفحص تبين وجود سيدة فى العقد السابع من العمر غير معلوم بياناتها ، ويرجح إصابتها بمرض الزهايمر، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إيداعها بإحدى الجمعيات الخيرية.

وقد لاقى سرعة الإنتقال لمحل البلاغ استحسان ورضاء الأهالى ، وتوجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.