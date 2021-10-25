ضبط كمية من الحشيش وأقراص مخدرة بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن قسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن من ضبط 5 قضايا اتجار بالمواد المخدرة ما بين هيرويين وحشيش وشابو وأقراص من خلال الحملة المستمرة للقضاء على بؤر الإتجار بدائرة المراكز والأقسام.

جاءت الحملة برئاسة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وقادها المقدم مصطفى الشندويلى رئيس قسم مكافحة جرائم المخدرات بالاشتراك مع ضباط وحدات مباحث المراكز والأقسام، وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط "13" لفافة لمادة الهروين المخدر يزنوا حوالي "28" جرام ومبلغ مالى وقدره "200" جنيه وهاتف محمول حيازة عاطل ومقيم قسم ثان سوهاج والمسجل شقى خطر سرقات عامة "قسم ثان سوهاج "نشاط مستمر" وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه.

وتمكن جهود الحملة أيضا من ضبط "40" قطعة لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي "80" جرام ومبلغ مالى وقدره "775" جنيه سلاح أبييض "سكين" وهاتف محمول حيازة الكوك 25 سنة عاطل ومقيم مركز سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع وضبط "11" لفافات لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالي "22" جرام ومبلغ مالى "230" هاتف محمول سلاح أبيض "مطواة قرن غزال " حيازة 30 عاطل ومقيم قسم أول سوهاج والمسجل شقى خطر فرض سيطرة أول سوهاج.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط "546" قرص ابتريل المخدر ومبلغ مالى "460" هاتف محمول حيازة عامل ومقيم قسم أول سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم ضبط قطعة لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي "5" جرام وقطعة صغيرة الحجم لجوهر الأفيون تزن حوالى "2" جرام حيازةعاطل ومقيم بندر طهطا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى تم تحرير المحاضر اللازمة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.