خبراء بريطانيون: طفرات متغير دلتا الأكثر انتقالا وتسبب ارتفاع الحالات

متغيرDelta قيد التحقيق
قالت هيئة خدمات السلامة الصحية في المملكة المتحدة (UKHSA) إن التصنيف تم على أساس أن هذا المتغير أصبح شائعًا بشكل متزايد في البلاد في الأشهر الأخيرة، وهناك بعض الأدلة المبكرة على أنه قد يكون لديه معدل نمو متزايد في بريطانيا مقارنة بالدلتا.
قالت هيئة خدمات السلامة الصحية في المملكة المتحدة في بيانها: "تُعرف النسب الفرعية لمتغير دلتا باسم Delta AY.4.2 ، وقد تم تصنيفها على أنها متغير قيد التحقيق من قبل وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة.
ارتفاع حالات دلتا المتغيرة في إنجلترا
وفقًا للخبراء ، اعتبارًا من 20 أكتوبر ، كان هناك 15،120 حالة من طفرات من متغير دلتا التي تم تأكيدها من خلال تسلسل الجينوم الكامل في إنجلترا (المملكة المتحدة) منذ اكتشافها لأول مرة في وقت سابق من هذا العام ، في يوليو.
وأضافوا أيضًا أن الحالات تشهد ارتفاعًا، وحوالي 6 % من جميع حالات دلتا - تم تأكيدها من خلال تسلسل الجينوم الكامل في جميع مناطق إنجلترا التسع في الأسبوع الماضي.
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