حبس 4 متهمين بإنشاء ورشة لتصنيع الأختام المزورة فى الدقهلية 4 أيام

الدقهلية: شريف الديب

أمر مدير نيابة أجا بالدقهلية، بإشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بإنشاء ورشة لتزوير أختام حكومية متعددة تحمل شعار "ختم" الجمهورية.

وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة ومباحث الدقهلية من ضبط المتهمين وبحوزتهم 95 ختماً مزوراً، بعد مهاجمة الورشة وفحص كل الأدوات الموجودة بداخلها.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من تمكنت مكافحة جرائم الأموال العامة بمباحث الدقهلية من ضبط أكبر مصنع بمركز أجا لتزوير أختام النسر الرسمية للهيئات الرسمية، والوزارات، حيث جرى ضبط 95 ختما رسميا للجمهورية - ختم النسر - لتزوير أوراق وقرارات توظيف وتعيين، ونقل، وقرارات رسمية

وردت معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بحصول أحد المتهمين على موافقات رسمية ممهورة بختم النسر وتبين أنها مزيفة بعد ذلك، فبدأوا بالتعاون مع مباحث الدقهلية، في تتبع هذه الموافقات حتى نجحت في القبض على 4 متهمين في هذه القضية أنشأوا ورشة بمركز أجا التابع لمحافظة الدقهلية، وتخصصوا في صناعة أختام النسر لجهات عدة والتي استخدمتها تشكيلات عصابية في تزييف أوراق رسمية والنصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية.