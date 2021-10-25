تجديد حبس راكب بتهمة محاولة تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس راكب أجنبى، 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة الدولي.

البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على متن الطائرة المصرية القادمة من إسطنبول، اشتبه رجال الجمارك في راكب أجنبى، على الفور كلف حازم محمد على مدير الحركة المشرف، كلا من محمد صلاح ومحمد صادق، بتفتيش حقائب الراكب عثر على 10500 قرص كيبتاجون المخدر في قاع الحقيبة الخاصة به.

وكلف عبدالعال نعمان إدارة الجمرك، صابر عبدالحميد باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم تسجيل محضر رقم 144 ضد الراكب.