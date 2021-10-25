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الرئيس السيسي يحيى أسر وأهالى طلبة الكليات العسكرية..والأهالى يرفعون الأعلام

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 10:05 ص
الرئيس السيسي يحيى أسر وأهالى طلبة الكليات العسكرية..والأهالى يرفعون الأعلام الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لأسر وأهالى خريجين الكليات والمعاهد العسكرية الجديدة، وذلك فور دخوله مقر الاحتفال بالكلية الحربية، فى حين رفع الأهالى الأعلام وصور الرئيس.

وقام الرئيس السيسى بتوجيه التحية من داخل سيارته، وذلك مرورا أمام الأهالى الذين يستعدون لحضر حفل تخريج الدفعة الجديدة من أبناء وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

ويشهد الحفل، بحضور الرئيس السيسى، تخرج دفعة 115 حربية، والدفعة 72 بحرية، والدفعة 88 جوية، والدفعة 58 فنية عسكرية، والدفعة 49 دفاع جوى، والدفعة 50 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.

 


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