الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق شقة سكنية بالخصوص دون خسائر بالأرواح

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق بشقة بالشارع التجارى بدائرة قسم شرطة الخصوص، دون خسائر بالأرواح أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى انتدبت المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة بالشارع التجارى دائرة قسم شرطة الخصوص.

على الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء وبفضل جهود رجال الحماية المدنية جرى السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة تبين أن العقار مكون من 6 طوابق على مساحة 120 متر تقريبا، ونشب الحريق بالطابق الأول علوى، مستأجرة للمدعو "أ ص ع"، 37 سنة، مندوب بشركة سياحة، وأتت النيران على بعض محتويات الشقة.

وبسؤال مستأجر الشقة علل نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائى، كما أن الأسرة كانت خارج الشقة وقت نشوب الحريق لزيارة أهلية الزوجة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.